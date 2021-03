Astronomi for alle

Dette er en gruppe om astronomi.

Tanken er, at vi kan hjælpe og inspirere hinanden.

Gruppen er for alle.. De helt nye, amatørerne, de lidt mere erfarne og de inkarnerede astronomer... Kort sagt, alle som interesserer sig for stjernehimlen!

Der er ingen dumme spørgsmål, så undrer du dig over noget, så spørg!

I er velkomne til at stille spørgsmål, lægge billeder op, dele af jeres oplevelser osv.

Hold den gode tone og vis respekt overfor hinanden.