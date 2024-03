DANDRITE står for 'Danish Research Institute for Translational Neuroscience' og er en del af det Nordiske EMBL Partnerskab for molekylær medicin.

Vi arbejder med grundlæggende forskning i hjernen og nervesystemet med henblik på at forstå hvordan hjernen gør os til det vi er, og hvordan sygelige processer kan opstå.

I den proces bruger vi en række meget avancerede teknikker til at studere alt fra molekyler og celler, til dyr og mennesker.