Danmarks Idrætsforbund

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en samlende paraplyorganisation for 62 specialforbund og repræsenterer både elite- og breddeidrætten i Danmark i over 9000 idrætsforeninger. DIF arbejder for at fremme idræt og idrættens rammer i Danmark. Danmarks Idrætsforbund er samtidig Danmarks olympiske komité der sender atleter til OL