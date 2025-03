Museet giver et indblik i, hvordan teknologi både løser problemer og skaber nye muligheder – og hvordan den påvirker vores hverdag. Uanset om du er fascineret af fortidens maskiner eller nysgerrig på, hvad fremtiden bringer, er der noget for alle. Og for de yngste er der masser af sjove aktiviteter, der åbner op for kreativ udforskning og leg.

Danmarks Tekniske Museum i Helsingør tager dig med på en rejse gennem teknologiens historie – fra de tidlige opfindelser, der satte gang i industrien, til de nyeste gennembrud, der ændrer vores liv i dag.

På museet kan du udforske alt fra historiske maskiner og biler til fremtidens teknologiske løsninger. Vi viser, hvordan teknologi både løser problemer og skaber nye muligheder, og hvordan den konstant former vores hverdag – på godt og ondt. Uanset om du er interesseret i de store teknologiske landvindinger eller de små, men essentielle opfindelser, der gør livet lettere, vil du finde noget, der vækker nysgerrigheden.

Børn og voksne kan sammen gå på opdagelse i vores udstillinger, og museet byder også på interaktive aktiviteter, hvor de yngste kan slippe deres kreativitet løs. Kom og få et indblik i, hvordan teknologi har udviklet sig, og hvordan den fortsat er med til at forme vores fremtid.