Fra fossiler til forudsigelser: Klimadetektivens rejse gennem Danmark

Tag med en klimadetektiv på tur i fortiden. Gennem fossilernes fascinerende verden vil hun vise, hvordan nøglen til at forstå vores fremtid ligger i at forstå Jordens fortid.

Hvordan ved vi, at CO2 og andre drivhusgasser påvirker det globale klima? Tag med Kasia K. Sliwinska, seniorforsker på GEUS, på en rejse til et sted med palmer, elefantlignende og flamingolignende skabninger. Det lyder som et godt feriested, ikke? Men der går ingen fly dertil.

Det var sådan Danmark og det nordlige Centraleuropa var for 15 mio. år siden. Det var sidste gang, atmosfærens CO2-niveau var så højt som i dag.

Kasia K. Sliwinska er klimaforsker og en art klimadetektiv. Ligesom Sherlock Holmes bruger hun deduktion, fordi vejret, der udgjorde klimaet over tid, er væk. I stedet kigger hun på såkaldte proxyer i form af fossiler, der sladrer om, hvordan liv tilpassede sig fortidens klima.

Til dette onlineforedrag tager hun os med til det klimatiske optimum, der fandt sted mellem 17 og 15 mio. år siden. For gennem fortidens klima kan vi blive klogere på fremtidige klimascenarier.

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig her eller via linket nederst på siden.

Illustration: Stefan Sølberg, GEUS