Kosmiske giganter: Storskala strukturer i det tidlige Univers

Hvordan bliver de største strukturer i Universet - galakser og galaksehobe - formet? Og hvordan udvikler de sig gennem kosmisk tid?

Det kan du blive klogere på i dette onlineforedrag med Nikolaj Bjerregaard Sillassen, der er ph.d.-studerende på DTU. Foredraget vil indledningsvist præsentere forskeren og forskningsenheden: Cosmic Dawn Center.

Herefter vil vi gennemgå basale koncepter omkring dannelsen af stjerner og stjernestøv, og hvordan det samme stjernestøv, der danner jorden og os, er med til at skabe de største og mest ekstreme miljøer i Universet.

Herudover vil foredraget behandle, hvordan galakserne kan være samlet i grupper af hundrede eller tusindvis - eller være for sig selv uden nogen andre galakser i nærheden. Og hvordan det påvirker galaksernes udseende og opførelse.

Til sidst i foredraget præsenteres den seneste forskning på området.

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Du kan kan tilmelde dig her er via linket nederst på siden.

Foto: Dansk Laborant-Forening/HK