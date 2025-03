Kunstig biologi - kan vi skabe nyt liv i laboratoriet?

Hvad er liv, og hvad skal der til for at genskabe det i laboratoriet? Hør, hvordan forskere forsøger at besvare disse spørgsmål ved at designe molekyler, udvikle dem i laboratoriet og samle dem i syntetiske celler.

Forskningsfeltet 'kunstig biologi' (også kendt som bottom-up syntetisk biologi) arbejder på at syntetisere livagtige systemer fra ikke-levende materialer.

Formålet med den type forskning er at konstruere syntetiske celler til anvendelse indenfor bioteknologi og medicin, men også at besvare grundlæggende spørgsmål:

Hvad er liv, og hvordan det kan være opstået?

I dette onlineforedrag fortæller lektor på Aarhus Universitet, Ebbe Sloth Andersen, om den nyeste forskning inden for computer-design og laboratorie-evolution af DNA, RNA og proteiner med nye egenskaber, og om hvordan disse molekyler kan samles i syntetiske celler, der kan dele og udvikle sig.

Til slut diskuterer vi de etiske dilemmaer, som forskningen rejser, og advarsler fra forskere mod at arbejde med for eksempel spejlvendt liv.

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig her eller via linket nederst på siden.

Foto: Dansk Laborant-Forening/HK