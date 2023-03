Hvem er DGI Vestjylland?

I tæt samarbejde med de vestjyske foreninger arbejder vi for at skabe de bedste rammer for breddeidræt og motion i Vestjylland. Samfundet og idrætten forandrer sig hele tiden, og vi står klar til at hjælpe foreningerne med at imødekomme dette.

Som en landsdelsforening under DGI dækker vi fire vestjyske kommuner: Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.

Vores drøm i DGI Vestjylland er, at alle danskere er idrætsaktive i fællesskaber. Ambitionen for vores arbejde er i tråd med Bevæg Dig For Livet og handler om at skabe den mest idrætsaktive nation i verden.

Vi finder vores inspiration i at fremme vestjydernes mentale og fysiske sundhed, trivsel og glæde, og DGI Vestjylland bidrager til at styrke demokratiet og civilsamfundet i Danmark.

Foreningsudvikling

Vestjyderne og deres foreningerne er af allerhøjeste prioritet hos os. Derfor hjælper vi din forening med at være den bedste udgave af sig selv gennem rådgivning, forløb og kurser.

I kan få hjælp med alt fra udvikling af trænerkompetencer til synliggørelse af foreningens aktiviteter til forbedring af bestyrelsens arbejde. Hos os møder i dygtige konsulenter, som kender jeres idræt ud og ind, og som altid står klar til at hjælpe jer.