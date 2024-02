Europabevægelsen, Region Nordsjælland

Den danske europabevægelse er en selvstændig dansk tværpolitisk organisation. Vi samler dem, der tror på, at de europæiske lande står stærkere sammen end hver for sig. Det gælder både gennem EU-fællesskabet, Europarådet og Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Vi blander os i debatten om fælleseuropæiske problemstillinger herhjemme, vi afvikler åbne arrangementer, og vi laver oplysning for unge. Foreningen er åben for alle. Organisationen søger gennem arrangementer og debatter at skabe større interesse og viden om EU i vores område.