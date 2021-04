Vi giver dig undervisning og oplevelser, som udvider din horisont og gør livet større.

Som landets største aftenskole, spænder vores udbud bredt: Fra det højaktuelle foredrag om tidens store debatemner, over kurser i sprog, kommunikation, madlavning og motion, til kreative kurser, musik- og sangundervisning.

FOF København tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i København (og Amager), Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Lyngby, Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte.

Hos os kan du få viden og samvær med andre, der deler din interesse. Grundstenene i vores undervisning er personlig udvikling, øget livskvalitet, faglig viden og et bedre grundlag for aktivt at tage del i samfundet.

Vi har særligt fokus på at skabe oplevelser af høj kvalitet. Vi lægger derfor vægt på altid at have gode undervisere, som er stærke formidlere og passionerede omkring deres fag, et højt fagligt niveau og gode undervisningslokaler, der fremmer læring og socialt samvær.

Alle er velkommen hos os – uanset hvem du er, eller hvor du kommer fra.