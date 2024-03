Fonden Ryesgade 7

Kulturhus Bunkeren er en socialøkonomisk virksomhed, der ikke kun tænkt som et tilbud til de lokale beboere i Skejby-området. Med sine forskellige tilbud om besøg på Museum Ovartaci, café, frivillige aktiviteter, møder og konferencer, udstillinger og andre udfoldelsesmuligheder skal bylivshuset også henvende sig og være et tilbud til de lokale virksomheder og deres medarbejdere. Bylivshuset skal være en ny og bæredygtig platform for lokale aktiviteter og (by)udvikling, som udvikler og styrker Skejby og bydelens identitet ved at invitere resten af byen ‘indenfor’ til arrangementer og events.