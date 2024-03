Danske brugere af alternative nyhedsmedier og deres betydning for demokratiet

Alternative nyhedsmedier publicerer politisk farvet nyhedsindhold, ofte akkompagneret af angreb på etablerede nyhedsmediers troværdighed. Dette foredrag stiller skarpt på, hvem brugerne af disse nyhedsmedier er i Danmark.

Det sidste årti har såkaldte alternative nyhedsmedier vundet frem online. Fænomenet er bedst kendt fra USA med eksempler som Breitbart og Infowars, men alternative nyhedsmedier er også på fremmarch i Danmark.

Indholdet er politisk farvet og har tit en bredside klar mod etablerede mediers troværdighed. Derfor bliver alternative nyhedsmedier ofte sat i forbindelse med bekymringer over ekkokamre, ekstreme holdninger og mistillid til etablerede nyhedsmedier og politikere.

I dette foredrag stiller ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation og Kultur, Miriam Brems, skarpt på disse mediers brugere i Danmark og svarer på flere spørgsmål. For hvem er brugerne af danske alternative nyhedsmedier? Og hvad betyder brugen for det danske demokrati?

Foredraget fokuserer på brugernes politiske holdninger samt deres tillid til etablerede nyhedsmedier og politikere, og viser, at der i Danmark er grund til at moderere bekymringerne over amerikanske tilstande.

Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål og debattere med Miriam Brems.

Tilmelding og praktisk:

Alle er velkomne - også f.eks. hele skoleklasser, som evt. kan se det som et led i samfundsundervisningen. Der er plads til 160 personer i auditoriet. Det er gratis at deltage.

Vi vil gerne have tilmeldinger på im@fo-aarhus.dk, så vi kan svare alle, om der er flere pladser eller ej.



Foredraget er arrangeret af Kulturhus Bunkeren, som du kan læse mere om her.

Foto: Shutterstock