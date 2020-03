Frivilligcenter Amager

Frivilligcenter Amager er en frivillig forening og paraplyorganisation for lokale frivillige organisationer og borgernetværk på Amager. Foreningen arbejder for at udvikle og styrke det frivillige arbejde og dets rammebetingelser. Vi tilbyder bl.a. gratis: - kurser og workshops for frivillige (kompetenceudvikling) - rådgivning og sparring til eksisterende og nye projekter - events og foredrag - formidling af frivilligt arbejde og frivillige tilbud til borgere - facilitering af samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet