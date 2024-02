Hærvejens Sct. Georgs Gilde (Sct. Georgs Gilderne i Danmark)

Sct. Georgs Gildernes formål “Sct. Georgs Gilderne i Danmark”, der har baggrund i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne. Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis. Medlemmerne vil i fællesskab aktivt arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og deltage i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver.

Hærvejens Sct. Georgs Gilde er en del af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Hærvejens Sct. Georgs Gilde har medlemmer i Vejen og Billund Kommuner. Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev grundlagt i 1933 af en kreds af voksne spejdere som et voksen supplement til spejdertiden. Medlemmerne arbejder med personlig udvikling, humanitært arbejde nationalt som internationalt ligesom de støtter spejderarbejdet lokalt som nationalt. Sct. Georgs Gilderne i Danmark indgår i den internationale organisation ISGF (International Scout and Guide Fellowship). ISGF er anerkendt af de internationale spejderorganisationer WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (World Organization of the Scout Movement).