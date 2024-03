Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital er et akuthospital med højtspecialiserede funktioner og et rigt forskningsmiljø. Vi forsker for at behandle vores patienter godt – nu og i fremtiden.

Herlev og Gentofte Hospital er et universitetshospital med et højt internationalt forskningsniveau. Forskning er en vigtig del af hverdagen og i alle afdelinger tilstræbes en tæt sammenhæng mellem forskningen og behandlingen af vores patienter.