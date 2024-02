Klimatorium - Danmarks Internationale Klimacenter

Klimatorium er et klimainnovationscenter. Vores mission er, gennem samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, videninstitutioner og civilsamfundet at udvikle nye løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer inden for områderne: Kystnære Klimaudfordringer, Grøn Energi, Cirkulær Økonomi, Vand og Miljø. Løsninger, som kan anvendes og formidles lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.