Kulturstedet Lindegaardens Venner

Kulturstedet Lindegaarden drives af frivillige og tilbyder koncerter, søndagsmatinéer, foredrag og debat. Vi lejer også lokaler ud til møder og fester. Vi holder til på en gammel firelænget gård midt i Bondebyen i Kongens Lyngby. Kommer du forbi til musik, foredrag, fest, grønne dage eller til leg med fantasi for børn, vil du kunne mærke atmosfæren af et virkelig levende og originalt Kultursted drevet med et hjerteligt engagement. Du kan holde dig opdateret på, hvad der sker hos os i vores nyhedsbrev og på Facebook.

Lindegarden ejes af Fonden for Kulturstedet Lindegaarden med henblik på at bevare ejendommen for eftertiden i så oprindelig stand som muligt. Lindegaarden skal med sit autentiske miljø og som en vægtig bygningsarv drives som et kultursted med aktiviteter til fremme af kommunikation på tværs af kulturelle grænser. Kulturstedet Lindegaardens Venner arrangerer gennem sine fællesskaber mange forskellige kulturelle arrangementer f.eks. foredrag, koncerter og børnearrangementer og driver Lindegårdens fortsatte udvikling som et centralt kultursted i Kongens Lyngby og omegn. Kulturstedet Lindegaarden, tilbyder flere typer medlemskaber.