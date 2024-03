Kulturcentret Kulturværftet i Helsingør byder året igennem på et væld af koncerter, foredrag, debatter, film, teater og familiearrangementer. Endvidere danner Kulturværftet ramme om møder med erhvervslivet samt profilskabende begivenheder som internationalt orienterede festivaler inden for samtidskunst og litteratur.

Ud over at præsentere et bredt og mangfoldigt kulturprogram har Kulturværftet sideløbende gennem en årrække fokuseret på dansk og international kulturproduktion i krydsfeltet mellem kunst, teknologi og videnskab, bl.a. gennem CLICK Festival.