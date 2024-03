Lemvig Sundhedshus

Lemvig Sundhedshus danner rammen om sundhedstilbud fra Lemvig Kommune, Region Midtjylland og praktiserende læger. Lemvig Sundhedshus er et mødested med rum til fællesskaber om sundhed og trivsel, hvor vi sammen skaber et attraktivt og levende hus for alle.

Lemvig Sundhedshus er et mødested for sundhed og trivsel. Her tilbydes en bred vifte af tilbud, som bidrager til sundhed og trivsel, og som støtter borgere i at få en styrket handlekraft i forhold til egen sundhed. I Lemvig Sundhedshus mødes forskellige sundhedsfagligheder, og der er fokus på faglig kvalitet i sammenhængende borgerforløb på tværs af fagprofessionelle og sektorer.