Midtpunkt for Livet

Vores samlede vision er, at... man her i Koldings nordøstlige hjørne involverer sig i hinanden

der er rum for alle i nye fællesskaber på tværs af fysiske og sociale skel mellem skole, foreninger, erhvervsliv menneskers baggrund, alder og interesser omkring forskellige dannelses-, kultur- og sundhedsaktiviteter

man mødes regelmæssigt, styrker velfærden, udbygger samarbejdet og en bæredygtig trivsel og læring i livet.

der er et aktivt, inspirerende og attraktivt miljø for menneskelig vækst, som tiltrækker nye borgere, iværksættere og virksomheder.