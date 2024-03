Mølholm kirke, Vejle

Lokal folkekirke i Vejle med tradition for foredrag og mødevirksomhed i et flot nyere sognehus.

By- og landsbykirke på samme tid Med beliggenhed tæt på Vejles centrum har Mølholm en bykirkes fordele og samtidig en landsbykirkes træk. Den ligger tilbagetrukket i grønne omgivelser ved skov og rolige villakvarterer, hvor det giver mulighed for at være den lokale, nære kirke. Men ved midtbyens nærhed er den også præget af nytænkning og pulserende liv med mange spændende arrangementer og tilbud.