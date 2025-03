Som en del af UNESCO’s verdensomspændende netværk af biosfæreområder arbejder vi for at bevare vores artsrige natur og kulturarv, samtidig med at vi fremmer bæredygtig erhvervsudvikling og bosætning.

Vi har fokus på at inddrage videnskaben for at finde de bedste løsninger for bæredygtig udvikling i samspil med naturen, og FN’s Verdensmål er en integreret del af vores arbejde. Møn UNESCO Biosfære udgør en samarbejdsplatform for lokal videndeling, diskussion, planlægning og konkrete projekter, der støtter op om biosfæreområdets vision og målsætninger, og vi lægger stor vægt på lokalbefolkningens rolle. Det er det lokale samarbejde mellem aktørerne, der driver Møn Biosfæreområde.

Derudover er Møn og Nyord udpeget som Dark Sky Park og Community af International Dark Sky Association (IDA). Denne anerkendelse fremhæver vores unikke nattemørke og understøtter indsatsen for at beskytte både natur og nattehimmel ved at reducere lysforurening.