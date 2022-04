Naturama

Naturama er et formidlings- og videnscenter, der har naturen i fokus. Vores mission er at "inspirere til bevarelse af naturen". Alt det, vi gør handler om, at vores gæster, med nye oplevelser i bagagen, bliver "klædt på" til at passe på vores natur. Naturama og Fjord&Bælt tilbyder rundvisninger og særlige aktiviteter som sjove dissektioner, shows, hands-on forløb, faglige foredrag eller formidlingsevents med brug af teatervirkemidler.