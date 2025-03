Fortællinger om fortiden. Problematikker og potentialer for Glyptotekets antiksamling

Kom og oplev en eksklusiv omvisning med klassisk arkæolog og kunstfaglig chef på Glyptoteket, Julie Lejsgaard Christensen, når hun fortæller om den nutidige relevans af Glyptotekets antiksamling ud fra sin nyligt afleverede ph.d.-afhandling.

Hvilke fortællinger om fortiden – og om nutiden – bliver skabt gennem Glyptotekets præsentation af de antikke skulpturer i museets samling? Hvordan er museets egen historie med til at forme disse fortællinger? Og hvilke udstillingsoplevelser opstår i mødet mellem museumsrummet, de antikke skulpturer og et moderne mangfoldigt publikum?

Det har Julie Lejsgaard Christensen undersøgt i sin ph.d.-afhandling 'Constructing the Past in the Present. Institutional Narrations and the Production of Classical Antiquity at the New Carlsberg Glyptotek.'

Forskningsprojektets udgangspunkt er, at den traditionelle 'store fortælling' om antikken som den europæiske civilisations vugge bliver udfordret i et nutidigt perspektiv af både samfundsmæssige og akademiske udviklinger.

Med fokus på denne spænding mellem fortid og nutid og mellem museum og samfund foretager projektet en kritisk gennemgang af Glyptotekets fremstilling af antikken. Det peger på nye muligheder for museets formidling af antikken og for museets egen forståelse af dets samfundsmæssige rolle i det 21. århundrede.

Tilmelding og praktisk:

Arrangement koster 150 kr. (for unge under 27 år/studerende er prisen 120 kr. - for årskortholdere: 50 kr. - for børn og unge under 18 år: 50 kr. ) Du kan købe billet via Glyptotekets hjemmeside.

Billetten inkluderer entré til museet hele dagen, så du kan opleve museets samlinger ifbm. arrangementet.

Foto: Ny Carlsberg Glyptoteket