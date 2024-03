Ph.d.-studerende v/ Lunds universitet

Rikke Lie Halberg forsker i kolonihistorie, arbejderhistorie og kvindehistorie. Hendes afhandling undersøger erindringskulturer omkring arbejderoprøret The Fireburn, der udbrød i Dansk Vestindien i 1878. Hun er desuden koordinator for Øresundsnetværket for kønshistorisk forskning, og har kurateret den aktuelle udstilling 'Kvindeliv' på Arbejdermuseet i København.