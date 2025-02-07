Foredrag: Falder æblet langt fra stammen?

Kan man lave nye æblesorter ud af gamle sorter? Kom til foredrag og bliv klogere på den afholdte og alsidige frugt, og ikke mindst hvordan 300 gamle æblesorter har fornyet forskningen og banet vejen for nye varianter.

Den danske æblesamling har fået nyt liv – Carsten Pedersen og Maren Korsgaard, der begge har forsket i netop æbler, bruger den til at udvikle nye æblesorter og til genetisk kortlægning af vigtige egenskaber, hvilket også afdækker sorternes fascinerende historie.

I oplægget vil Carsten Pedersen og Maren Korsgaard fortælle, hvordan de har brugt omkring 300 gamle æblesorter, indsamlet rundt omkring i Danmark, til at udvikle nye sorter i samarbejde med over 50 private haveejere - således bliver du klogere på blandt andet æblesorters genetik, forædling, egenskaber og slægtskaber.

Vi kommer ligeledes ind på sorternes historie, hvordan de på Københavns Universitet siden 2013 har udviklet nye æblesorter, der både er velsmagende og robuste mod sygdomme, og sidst men ikke mindst de værdifulde æbleoaser, hvor folk selv forædler nye æblesorter og faderskabssager hos æbler.

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Det skal ske på mail til christina@skolenforlivet.nu senest d. 15. april 2026. Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og saft.

