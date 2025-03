Fremtidens intelligens: Mennesket og AI i samspil

Er du nysgerrig på kunstig intelligens og dens betydning for vores samfund? På SDU Kolding dykker vi ned i AI's udvikling, udfordringer og muligheder.

Kom og hør inspirerende oplæg og forskningspitches og deltag i små workshops og bliv klogere på, hvordan AI påvirker vores liv – og ikke mindst, hvorfor mennesket stadig er uundværligt i en teknologisk fremtid.

Program:

15.00: Velkommen





15.05 - 15.50: Oplæg: Argumenter for mennesker - fordi der i en verden fuld af AI, mere end nogensinde, er brug for mennesker. Ved Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og fremtidsforsker I en tid, hvor AI udvikler sig med rivende fart, rejser det store spørgsmål om menneskets rolle i en automatiseret fremtid. Vil vi blive erstattet af maskiner, eller bliver vores unikke evner endnu mere værdifulde? Christiane Vejlø undersøger, hvordan kreativitet, empati og kompleks problemløsning forbliver afgørende i en verden præget af kunstig intelligens. Med eksempler fra forskning, filosofi og fremtidsscenarier giver hun et tankevækkende perspektiv på teknologiens udvikling.





Ved Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og fremtidsforsker 16.00 – 16.30 | Forskningspitches:



Putting the Jeg in AI: Skal vi lege, at vi er AI? Ved Edward Abel, Lektor, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, SDU

Få et unikt kig ind i AI’s mekanismer. Gennem en interaktiv tilgang undersøger vi, om kunstig intelligens virkelig er intelligent, eller om det i virkeligheden blot handler om data og mønstre.



Chatbot Bootcamp: En kort introduktion til årtiets største tech-dille! Ved Anton Danholt Lautrup, PhD. Stipendiat ved Institut for Matematik og Datalogi, Data Science and Statistics, SDU

Kunstig intelligens og chatbots er meget hurtigt blevet en del af vores liv og hverdag på både godt og ondt. I dette oplæg får du et indblik i, hvad der foregår under kølerhjelmen på ChatGPT, Copilot, Le Chat m.fl., samt en praktisk gennemgang af, hvor sprogmodeller kan være nyttige, og hvor vi bør være kritiske. Dialogen fortsætter i workshoppen 'Prøv kræfter med Chatbots'.



Cybersikkerhed og forretningskontinuitet. Ved Jan Stentoft, professor, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, SDU

Hvordan sikrer små og mellemstore virksomheder sig mod cybertrusler? Oplægget præsenterer en procesmodel og fremtidsscenarier, der hjælper virksomheder med at styrke cybersikkerheden i deres forsyningskæder – en essentiel faktor i en geopolitisk usikker verden.





16:30 - 17:00 | Workshops og dialog. Efter oplæggene er der mulighed for at dykke ned i de enkelte emner gennem workshops, hvor du kan stille spørgsmål, diskutere med forskerne og selv prøve kræfter med AI-teknologier.





Tilmelding og praktisk:

Arrangementet er gratis og åbent for alle, men tilmelding er påkrævet. Du kan tilmelde dig her eller ved at klikke på 'Læs mere' nederst på siden.

Foto: SDU