Når kriser rammer: Samfundssikkerhed og beredskab i Danmark

Krisebevidstheden er vokset markant de seneste år med pandemi, krig i Europa og politiske uroligheder. Men hvor godt står vi som samfund rustet til at modstå og håndtere udefrakommende trusler?

Er vi forberedt på cyberangreb, naturkatastrofer og krig? Hvad betyder geopolitisk uro for Danmarks sikkerhed? Og hvordan kan vi som samfund forbedre Danmarks robusthed i krisetider?

Vær med til et højaktuelt emne og bliv klogere på disse spørgsmål, når vi dykker ned i Danmarks beredskab og krisehåndtering på SDU Esbjerg den 24. april!

Program:

Fra kl. 16.00: Dørene åbner

Dørene åbner Kl. 16.30 – 16.45: Intro og velkomst ved campusleder Per Andersen, professor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet og Mette Østergaard, kommunikationsdirektør for Dansk Industri





Intro og velkomst ved campusleder Per Andersen, professor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet og Mette Østergaard, kommunikationsdirektør for Dansk Industri Kl. 16.45 – 17.05: 'Det internationale og militære samarbejde samt cyber- og IT-sikkerhed og risici forbundet med sabotage og udefrakommende trusler'. Interview og samtale med André Ken Jakobsson, adjunkt og studieleder for Master in Intelligence and Cyber Studies, Syddansk Universitet





'Det internationale og militære samarbejde samt cyber- og IT-sikkerhed og risici forbundet med sabotage og udefrakommende trusler'. Interview og samtale med André Ken Jakobsson, adjunkt og studieleder for Master in Intelligence and Cyber Studies, Syddansk Universitet Kl. 17.10 – 17.30 (online oplæg): 'Samfundssikkerhed og beredsskabs- og samfundsjura' . Rasmus Dahlberg, forfatter, foredragsholder og forsker, ekstern lektor ved Syddansk Universitet





(online oplæg): 'Samfundssikkerhed og beredsskabs- og samfundsjura' . Rasmus Dahlberg, forfatter, foredragsholder og forsker, ekstern lektor ved Syddansk Universitet Kl. 17.35 – 18.05: Pause, forplejning og netværk

Kl. 18.10 – 18.30: 'Undervandsteknologi og automatisering til overvågning af maritim-og undervandsinfrastruktur'. Interview og samtale med Malte von Benzon, postdoc, ph.d, M.Sc. Eng, Aalborg Universitet Energy





'Undervandsteknologi og automatisering til overvågning af maritim-og undervandsinfrastruktur'. Interview og samtale med Malte von Benzon, postdoc, ph.d, M.Sc. Eng, Aalborg Universitet Energy Kl. 18.35 – 18.55: 'Et sociologisk landdistriktperspektiv på prepping: Sikkerhed i en globaliseret verden'. Egon Bjørnshave Noe, professor og leder for Center for Landdistriktforskning, Syddansk Universitet





'Et sociologisk landdistriktperspektiv på prepping: Sikkerhed i en globaliseret verden'. Egon Bjørnshave Noe, professor og leder for Center for Landdistriktforskning, Syddansk Universitet Kl. 19.00 – 19.20: 'Er Danmark et robust samfund i krisetider? En psykosocial og psykotraumatologisk gennemgang af katastrofer og læring'. Ask Elklit, professor ved Klinisk Psykologi, Syddansk Universitet





'Er Danmark et robust samfund i krisetider? En psykosocial og psykotraumatologisk gennemgang af katastrofer og læring'. Ask Elklit, professor ved Klinisk Psykologi, Syddansk Universitet Kl. 19.30: Tak for i dag



Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet. Du kan tilmelde dig her. Frist for tilmelding er mandag den 21. april 2025.

Arrangement er lavet i samarbejde med Folkeuniversitetet og Forskningens Døgn.

