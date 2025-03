SDU Sønderborg åbner dørene til vores forskning

Kom og vær med til en dag i forskningens tegn på SDU Sønderborg. Vi har et spændende program fyldt med aktiviteter for alle aldre.

Du kan for eksempel deltage i 'Build the Change' Lego-workshop på biblioteket, hvor du kan prøve at bygge kreative løsninger på verdens problemer - ved hjælp af Lego-klodser.

Derudover kan du lære mere om 3D print og udforske de nyeste fremskridt inden for organiske solceller.

Du kan også blive bedre til at tale foran et publikum, smage på fremtidens vertikale landbrug og oplev en telepresence robot i aktion.

Vi glæder os til at se dig til en dag fyldt med viden og sjov!

Tilmelding og praktisk:

Alle arrangementerne er gratis. De fleste aktiviteter kører i tidsrummet 10-13, hvor man kan gå til og fra, som man har lyst.

Vær opmærksom på, at vi til et enkelt arrangement anbefaler forhåndstilmelding. Følg med på SDU's hjemmeside, hvor du kan orientere dig i det fulde program, når det bliver offentliggjort.

Illustration: SDU