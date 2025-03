What does design do for us?

Hvad er det, designere gør? Hvordan ser det ud, når man designer noget? Hvilken forskel gør designerens arbejde i hverdagen?

Designede genstande, processer og produkter er overalt omkring os. Nogle er nærmest usynlige: objekter, rum, simple hverdagshandlinger - som for eksempel at købe togbilletter. Andre larmer med deres dårlige design: ubrugelige maskiner, grimme bygninger, besværet med at købe en flybillet.

Bliv klogere på, hvorfor design er meget tæt forbundet med at være menneske, og hvordan designtænkning kan indgå i problemløsning på mange niveauer. For grævlinger, myrer og fugle laver ingeniørarbejde, men kun mennesker kan designe.

Mød professor Richard Herriott fra Designskolen Kolding, som beskæftiger sig med produktdesign, designhistorie, videnskabsteori, ergonomi, designprocesser samt tilgængeligheds- og velfærdsdesign.

Tilmelding og praktisk:

Foredraget er gratis, når entreen er betalt, men billetbestilling er nødvendig via dette link. Det koster 140 kr. (70 kr. for studerende).

Efter foredraget er der mulighed for at komme med på guidet tur i Arne Jacobsens sommerhus Kubeflex.

OBS: Arrangementet finder sted på engelsk. Spørgsmål kan stilles på dansk.

Foto: Trapholt