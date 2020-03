Vi samler hele Helsingør

Et netværk for erhvervsledere og beslutningstagere i hele Helsingør. Vi mødes seks morgener om året til store temamøder med tid og plads til både netværkeri, keynote speaks, paneldebatter, sparring og gruppearbejde.

Du melder dig ind for et år ad gangen og bestemmer selv, hvor mange møder du deltager i. Er du forhindret i at deltage, kan du give pladsen til en kollega. Som medlem kan du gratis invitere en ny gæst med til hvert møde.

Netværkets medlemmer mødes på tværs af brancher og sektorer, med det overordnede fælles formål at samle hele Helsingør. Vi tror på, at der for en by som Helsingør og dens opland er opgaver og udfordringer, som vi bedst løser i samarbejde. Og hvad der tjener hele Helsingørs interesser, tjener også medlemmernes.