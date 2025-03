Er cirkulære tekstiler også bæredygtige tekstiler?

Kom og prøv brætspillet Cirkulære Tekstiler, hvor det ikke handler om at vinde - men om at redde verden.

Brætspillet Cirkulære Tekstiler er en sjov og inkluderende måde at få viden om tøj og tekstilers værdikæde, og input til hvad man selv kan gøre for at købe og bruge tekstiler og tøj på den mest bæredygtige måde.

Spillet kommer ind på hele den komplekse værdikæde, der er omkring produktion og brug af tøj. Det inkluderer viden om materialer, industri og produktion, brug og forbrug, genbrug og reparation, genanvendelse, og bæredygtighed.

Deltagerne spiller i hold, der skal hjælpe hinanden med at sænke verdens temperatur ved at svare på spørgsmål og løse opgaver om tøj og tekstiler. Det gælder altså ikke om at vinde, men om at redde verden!

Om spillet

Spillet er udviklet af Poul-Erik Jørgensen og Anne Louise Bang, der begge er forskere ved Forskningscenter for Tekstil, Design & Cirkularitet på VIA University College.

På forskningscenter bliver der forsket i, om en cirkulær værdikæde kan gøre produktion og brug af tøj og tekstil mere bæredygtig. Når man arbejder cirkulært er det vigtigt at arbejde med hele værdikæden.

Det betyder, at brugen af tøjet er ligeså vigtig som fremstillingen af det. Derfor fokuserer vi på alle processer, herunder fiber, tekstil, design, produktion, brug, genanvendelse og i sidste ende bortskaffelse.

Vi arbejder ud fra den tankegang, at kombinationen af teknik og funktion samt æstetik og emotionel værdi er altafgørende for den grønne omstilling af tøj- og tekstilindustrien. Det er nemlig vigtigt både at arbejde med:

teknik og funktionalitet for at sikre en lang fysisk holdbarhed,

med æstetiske virkemidler så vi oplever at tøjet er pænt i lang tid, og

med emotionel produkttilknytning for at sikre, at det tøj vi køber, også bliver vores yndlingstøj.





Tilmelding og praktisk:

Det er et åbent arrangement, men tilmeldinger modtages gerne på mail: anlb@via.dk.

Det er gratis at deltage.

Foto: VIA University College