Kunst På Hjernen - åbningsreception

Hvad sker der, når kunst møder neuroscience? Kom med til ferniseringen og oplev hvordan forskerne selv formidler deres viden om vores sælsomme, spektakulære hjerne efter alle kunstens regler.

Har du nogensinde tænkt på, hvordan der ser ud inde i din hjerne? Hvad der afgør, om et menneske udvikler en psykisk lidelse, Parkinsons sygdom eller hjernekræft? Eller hvad der foregår i hjernen på en forsker – og hvordan hjerneforskning egentlig ser ud, når den bliver til kunst?

Alt det kan du blive klogere på, når Aarhus Universtet åbner dørene til Kunst på Hjernen, en Science & Art‑udstilling skabt af DANDRITE’s forskere og supportteam. Her møder du videnskab i nye former: mikroskopibilleder, visualiseringer og akryl- og akvarelmalerier, som alle udspringer af forskernes egen forskning og nysgerrighed. Alle værker er lavet af forskerne selv.

Hvert værk giver et unikt kig ind i hjernens verden – fortalt gennem kunstens sprog.

Vi fejrer åbningen 17. april kl. 15.00 med en festlig fernisering, hvor vi byder på et glas bobler. Flere af forskerne vil fortælle om deres værker og den forskning, der har inspireret dem. Der vil være oplæg på både dansk og engelsk.

Kunstværkerne åbner små vinduer ind til forskernes tanker, deres undren og de øjeblikke, hvor videnskaben pludselig ligner noget velkendt: en vinterdag, en skov, et følelsesmæssigt øjeblik.

Udstillingen er en invitation til at gå på opdagelse – ikke for at forstå alt, men for at lade sig overraske, stille spørgsmål og opleve, hvordan forskning også kan se ud, når den får lov til at tale et andet sprog.

Tilmelding og praktiske informationer

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig via dette link.

Dette event dækker kun udstillingens åbningsreception. Udstillingen er åben fra lørdag den 18. til onsdag den 22. april 2026. Det kan du læse mere om her.

Illustration: Andrea Moreno