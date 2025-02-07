Kunst på Hjernen - udstilling

Hvad sker der, når kunst møder neuroscience? Tag på en anderledes kunstudstilling, og oplev hvordan forskerne selv formidler deres viden om vores sælsomme, spektakulære hjerne efter alle kunstens regler.

Har du nogensinde tænkt på, hvordan der ser ud inde i din hjerne? Hvad der afgør, om et menneske udvikler en psykisk lidelse, Parkinsons sygdom eller hjernekræft? Eller hvad der foregår i hjernen på en forsker – og hvordan hjerneforskning egentlig ser ud, når den bliver til kunst?

Alt det kan du blive klogere på, når Aarhus Universtet åbner dørene til Kunst på Hjernen, en Science & Art‑udstilling skabt af DANDRITE’s forskere og supportteam. Her møder du videnskab i nye former: mikroskopibilleder, visualiseringer og akryl- og akvarelmalerier, som alle udspringer af forskernes egen forskning og nysgerrighed. Alle værker er lavet af forskerne selv.

Hvert værk giver et unikt kig ind i hjernens verden – fortalt gennem kunstens sprog.

Men hvorfor kunst? Når forskerne lægger pipetterne fra sig og i stedet griber pensler, farver eller digitale værktøjer, opstår der noget særligt. Det, der normalt gemmer sig i mikroskopets verden, træder frem i nye former – farver, mønstre og fortællinger, der kan ses, mærkes og tolkes.

Kunstværkerne åbner små vinduer ind til forskernes tanker, deres undren og de øjeblikke, hvor videnskaben pludselig ligner noget velkendt: en vinterdag, en skov, et følelsesmæssigt øjeblik.

Udstillingen er åben frem til 22. april 2026, hvor der på hverdage er åbent fra 9:00-18:00 og i weekenden fra 10:00-13:00. Ved hvert værk hænger en beskrivelse af billedet og forskningen bag.

Dette er en invitation til at gå på opdagelse – ikke for at forstå alt, men for at lade sig overraske, stille spørgsmål og opleve, hvordan forskning også kan se ud, når den får lov til at tale et andet sprog. Kig forbi, gå på opdagelse og lad dig inspirere af mødet mellem kunst og hjerneforskning.

Tilmelding og praktiske informationer

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Ferniseringen er også åben for offentligheden. Det arrangement kan du læse mere om her.

Illustration: Andrea Moreno