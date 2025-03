Stamceller: Fremtidens medicin? – Kom til dialogmøde på Danmarks Tekniske Museum

Kan stamceller erstatte medicin og helbrede komplekse og hidtil uhelbredelige sygdomme? Nu? Eller først engang i fremtiden? Hvad kan stamceller egentlig reparere? Kan vi lave organer fra stamceller? Eller ændre vores gener? Hvilke sygdomme forskes der i? Hvor stort er potentialet? Og hvad siger patienterne?

Det er bare nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på til et spændende dialogmøde på Danmarks Tekniske Museum torsdag den 24. april fra 17-19.

Dialogen er mellem professor Kim B. Jensen, der er direktør for Novo Nordisk Fondens Center for Stamcellemedicin, reNEW København, og Jytte Ryde, der er patient og lever med inflammatorisk tarmsygdom, også kaldet blødende tyktarm.

Det er en sygdom, som Kim B. Jensens forskningsgruppe arbejder på at udvikle en stamcellebaseret behandling for.

Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål. Efterfølgende vil der være en forfriskning og lidt snacks, ligesom der er mulighed for at besøge stamcelleforskernes univers i en virtuel oplevelse.

Vi udstiller samtidig stamcellernes forunderlige verden i form af reNEW ARTxSCIENCE udstillingen, der består af 12 billeder fra forskellige grene af stamcelleforskningen. Til hvert værk hører en kort beskrivelse af, hvilken sygdom forskningen adresserer, og hvordan det potentielt kan gøre en forskel i fremtiden.

Udstillingen er en del af vores tema om opfindelser og er skabt i samarbejde med reNEW – et internationalt forskningskonsortium bestående af Københavns Universitet, Murdoch Children’s Research Institute i Melbourne og Leiden University Medical Center.

Du kan læse mere om stamceller og reNEW på www.renew.science.

