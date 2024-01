Invitation til formidlingsworkshop

Workshoppen er et tilbud til dig, der gerne vil styrke dine formidlingskompetencer og lære, hvordan du bedst muligt deler din viden på en måde, der vedkommer andre, så du når ud over rampen – uanset hvor bredt eller nichet dit felt er.

I år er det Sabrina Vitting-Seerup fra Ren Snak, der står bag. På workshoppen vil der være fokus på præsentationsteknik samt at formidle viden på en måde, der fænger. Workshoppen vil være en blanding af oplæg og øvelser, på du som deltager får mulighed for selv at prøve det af, og få en fornemmelse af, hvad der virker for din præsentation.

Læs mere om programmet for workshoppen på næste side.

TID OG STED: 7. februar 2024, kl. 15.30-18.00

Workshoppen afholdes online på Zoom Hvis du bliver forhindret i at deltage,

så kontakt Johanne Klindt Gahrn på jkg@videnskab.dk

Program for workshoppen

10 min. Introduktion

40 min. Vidensformidlingens mange udtryk

Vi starter med at se på de tre grundformer for forskningsformidling: Monolog, dialog og samskabelse.

5. min. pause

30 min. Del din viden på en måde, der rager andre

Det er ikke nok at komme med rationelle argumenter, hvis du vil overbevise eller underholde andre. Du skal balancere fornuft, følelse og tillid – og selvfølgelig pakke det ind i den helt rigtige struktur.

15 min. Slides eller ej?

Slides, rekvisitter, whiteboard eller ingenting? Hvad er mon bedst? Der er ikke et universelt svar, for det handler om den effekt, du vil have på publikum – og selvfølgelig om din egen præference.

5 min. pause

40 min. Storytelling - et fantastisk krydderi eller en farlig cocktail?

Siden udgivelsen af Rachel Carsons Silent Springs har effekten af at oversætte forskning til fortælling være indiskutabel, men dog omdiskuteret. Vi ser på alt det gode, storytelling kan bidrage med til forskningsformidlingen, men også på de afkroge, hvor fakta og fiktion blandes på farlig vis.

5 min. Tak for nu!

Afrunding, opsummering og spørgsmål.