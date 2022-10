For arrangører 2023

Stort velkommen til jer, der vil arrangere events under Forskningens Døgn 2023. På siden her finder I tidsfrister og materialer, I får brug for i jeres planlægning. Vil I følge med i nyheder og beskeder fra Sekretariatet for Forskningens Døgn, kan I abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi løbende opdaterer med nyt om årets festival, minder om tidsfrister osv.