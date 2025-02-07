For arrangører 2027

VIDENSKABSFESTIVAL 2027 I 2027 er festivalen fra den 22. april-2. maj. Frister for tilmelding for 2027 bliver snart offentliggjort. Denne side opdateres løbende.

Nyt navn - og et årligt tema

Forskningens Døgn er blevet til Videnskabsfestivalen. Over den kommende tid får festivalen et nyt udtryk. Videnskabsfestivalen bliver suppleret med et årligt tema, der sætter den tematiske og kuratoriske retning og fungerer som kreativ løftestang for både indhold og kommunikation. Temaet skal samtidig give publikum og forskere et fælles afsæt for samtalen. I 2027 er temaet Kaos.

Kick-off for arrangører

I november afholdes en række kick-off arrangementer for Videnskabsfestivalen, som i 2027 tager hul på et nyt kapitel med nyt navn, nyt sekretariat (ADBC og Primetime), et årligt tema, ny visuel identitet, nye åbningsarrangementer og meget mere. Ønsker I at tilmelde jer, så kontakt sekretariatet via info@videnskabsfestivalen.dk.

Nyt fra sekretariatet

Vi anbefaler, at l abonnerer på vores nyhedsbrev, så I løbende kan få nyt om årets festival, blive mindet om tidsfrister osv.



Tidsfrister 2027

Frister for tilmelding for 2027 bliver snart offentliggjort. Denne side opdateres løbende.

Puljemidler - tilskud til events

Som arrangør kan I søge om puljemidler til at afholde events under Videnskabsfestivalen 2027 (tidligere Forskningens Døgn). I kan maksimalt søge om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. per event. Ansøgningsfristen er torsdag den 17. december 2026, kl. 12.00.

Bestil en Forsker

Alle foredrag afholdes under Videnskabsfestivalen i uge 17.

Datoer for 2027 bliver snart offentliggjort.





Har du spørgsmål angående Bestil en Forsker, er du velkommen til at kontakte sekretariatet via bestilenforsker@videnskabsfestivalen.dk.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer til Videnskabsfestivalen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet via info@videnskabsfestivalen.dk.