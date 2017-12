Børnehaveprogram

Formålet med børnehaveprogrammet er at give børn indsigt i naturvidenskabelig forskning og lære dem at tænke som forskere, og om forskningens metode, på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i børnene selv og deres egen hverdag. Aktiviteterne understøtter daginstitutionernes lærerplanstemaer.

Børnehaveprogrammet består af en formidlingskasse, som kan lånes af daginstitutioner ved de biblioteker, der er tilmeldt programmet. Hver formidlingskasse indeholder tre temaer med aktiviteter. Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år, og kan tage mange forskellige former. Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om de tre temaer på en sjov og legende måde.

Tema for 2018: ”Rejsen til kroppens indre”

Børnene følger den lille drone Duno på en rejse ind i kroppen, hvor de skal undersøge, undres og være nysgerrige. Rejsen kan starte via øret, munden eller navlen, undervejs bliver børnene klogere på deres gener, bakterier og anatomi. Aktiviteterne ligger op til, at børnene indsamler data, eksempelvis hvilken øjenfarve man arver, og hvilke gener for øjenfarve man kan have liggende skjult, hvor hurtigt bakteriekolonier kan gro på en børnehavestue, eller hvor lang tid der går fra man har spist rødbeder til, at man kan se den røde farve i toilettet. Børnene skal forske i de tre emner og opsamle data med udgangspunkt i dem selv og deres kammerater i børnehaven eller familien derhjemme, og kan efterfølgende ræsonnere og forklare deres observationer. Måske leder deres resultater til ny undren, som kan føre til nye spørgsmål og nye undersøgelser.

Børnehaveprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Centralbibliotekernes Børne- og Ungetovholdernetværk og Forskningens Døgn.