"En Verden af Vand" - et science-pædagogisk materiale til dagtilbud

Dyk ned i en verden af vand sammen med børnene. Brug bogen og samtaledugen til at give børnene spændende oplevelser med vand, og understøt dem i at undersøge og udforske vand som naturvidenskabeligt fænomen.

Bogen giver inspiration til at skabe en science-pædagogisk praksis og indeholder konkrete forslag til ti legende og sanselige vandundersøgelser. Samtaledugen er en voksdug med farverige illustrationer af et vandlandskab, der kan inddrages i de fælles vandundersøgelser. Samtaledugen kan også bruges i den daglige dialog omkring bordet, i legen på gulvet og på legepladsen.

Materialet er udarbejdet for Forskningens Døgn; en årlig videnskabsfestival som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag. Materialet er udarbejdet af Videnskab.dk. Thorleif Frøkjær, lektor med særligt fokus på science i dagtilbud, har bidraget til forskningsforankringen og kvalitetssikringen af materialet. Naturcenter Amager Strand har bidraget til de konkrete undersøgelser samt kvalitetssikringen af materialet. Illustration af Rasmus Bregnhøi og grafisk design af Le Fischer.

Bestil materialet

Materialet henvender sig primært til pædagogisk personale i dagtilbud og deres arbejde med læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science', men kan også bestilles af biblioteker.

Du kan bestille bog og samtaledug hos Stibo Complete. Materialet er gratis, men koster 128,75 kr. i forsendelse. Fragtprisen er den samme, uanset om man bestiller et eller to sæt.

Der er trykt et begrænset antal bøger og duge, så man kan maksimalt bestille to sæt af den trykte bog og samtaledug per dagtilbud, så så mange dagtilbud som muligt får mulighed for arbejde med materialet.

Download pdf'er

Du kan også hente bog, dug og plakater i pdf her på forsk.dk:

Bogen: "En Verden af Vand - bog"

Samtaledug: "Samtaledug - plakat i A3"

Plakat: "Stil åbne og produktive spørgsmål - plakat i A3"

Plakat: "Skab en god sciencepædagogisk praksis - plakat i A3"