Tag på forundringstur - og styrk børns æstetiske oplevelser i børnehaven

Materialet består af en række turforslag, der inviterer til at udforske naturen, lydene omkring os og lokale skulpturer med et æstetisk blik. Til turene hører et forundringskort, der på legende vis illustrerer et landskab og en rute med tre poster, som understøtter en legende ramme for jeres ture. De medfølgende brikker kan I hænge på kortet og bruge til at tale om jeres oplevelser både før, under og efter turen. Desuden består materialet af et hæfte, der giver en kort indføring i æstetik og i materialet.

Baggrund

Bag materialet står Forskningens Døgn, som er en videnskabsfestival, der hvert år afholdes af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Materialet er baseret på nyere forskning i kunstpædagogik og legende æstetiske processer, der tager udgangspunkt i børns nysgerrighed og glæde ved at undersøge, udforske og eksperimentere. Materialet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Hanne Kusk, der er forsker i kunstpædagogik og lektor ved pædagoguddannelsen UCN, Klara Espersen, der er collagekunstner, og Pia Vinther Dyrby, der er projektleder hos Videnskab.dk. Lydkunstner Kim Sandra Rask har forfattet lyd-turene.

Bestil materialet

Materialet kan bestilles af dagtilbud til arbejdet med læreplanstemaet; Kultur, æstetik og fællesskab. Materialet bestilles hos Stibo Complete via nedenstående link. Selve materialet er gratis, men det koster fragt- og ekspeditionsgebyr.

Der er trykt et begrænset antal af materialet, så der kan højst bestilles to sæt pr. dagtilbud, sådan at så mange dagtilbud som muligt, får mulighed for at arbejde med materialet.

Download materialet

Materialet kan også downloades her:

Turbeskrivelser inden for tre temaer: Natur, Skulptur og lyd